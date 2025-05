Pour utiliser cette fonction, l'utilisateur dispose d'une fenêtre de 15 minutes après l'envoi du message pour le supprimer pour tous les destinataires. Passé ce délai, seule la suppression locale (l'option « Supprimer pour moi ») reste possible.

Lorsqu'un message est supprimé pour tous, une notification apparaît dans la conversation, indiquant que le message a été retiré. Cette transparence vise à informer les participants de la modification, même s'il va sans dire qu'au moins un des membres de la conversation ne manquera pas de vous demander pourquoi vous avez retiré ce message.

Cette mise à jour s'inscrit dans une série d'améliorations apportées à Google Messages, visant à aligner ses fonctionnalités sur celles de ses concurrents, notamment WhatsApp, et à offrir une expérience utilisateur plus complète et sécurisée. On peut par exemple citer ce filtre anti-spam qui permet de bloquer en un clic les messages indésirables reçus sur sa messagerie.

La fonctionnalité « Supprimer pour tout le monde » est en cours de déploiement et devrait être disponible sur votre téléphone d'ici à quelques semaines au maximum, si l'on se réfère aux calendriers habituels de Google en matière de mise à jour.