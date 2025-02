Si l'option de suppression des messages arrivera bel et bien dans Google Messages, reste la question du délai autorisé pour ladite suppression. Selon les services, le temps laissé aux utilisateurs pour annuler l'envoi d'un message varie énormément. Sur WhatsApp, les équipes de Meta autorisent la suppression jusqu'à deux jours après l'envoi. À l'inverse, Apple est bien plus restrictive et ne laisse que cinq petites minutes pour se rendre compte de son erreur, avant qu'il ne soit trop tard. On espère que Google Messages saura trouver un juste compromis pour laisser un peu de temps de réflexion aux interlocuteurs pour prendre leur décision.

Aussi, et il est toujours bon de le rappeler, la suppression des messages ne fonctionnera qu'avec le protocole RCS, utilisé aujourd'hui par la plupart des opérateurs en France (excepté Orange). Si vous envoyez toujours ces bons vieux SMS, il vous faudra faire preuve de vigilance avant de cliquer sur le bouton « Envoyer ».