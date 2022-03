Google Messages veut vous aider à organiser vos conversations et protéger vos données

La seconde nouveauté permet de reconnaître les SMS d’authentification, valides seulement quelques minutes, et de les supprimer automatiquement 24 heures après leur réception. Cette option pourra être activée et désactivée à l’envi. Pour le moment, ces fonctionnalités de Google Messages ne sont accessibles qu’aux États-Unis et en Inde. Le géant américain n’a pas communiqué quant à leur disponibilité en France et dans les autres pays.