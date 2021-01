Fin mars, Google Messages cessera de fonctionner sur les smartphones Android non certifiés

Google Messages pourrait donc bientôt se restreindre aux smartphones équipés des services de Google. C'est en tout cas ce que révèle une ligne de code repérée au sein du fichier source de la version 7.2.203 de l'application :

<string name="ip_compliance_warning_message">On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.</string>



Soit « Au 31 mars, Messages cessera de fonctionner sur les terminaux non certifiés, y compris celui-ci ».

Autant dire qu'il n'y a pas vraiment de doute sur les restrictions à venir. À l'heure actuelle, l'application Google Messages peut en effet être facilement installée sur les appareils non certifiés par la firme californienne - tels que les smartphones Huawei. Et pour cause, aucune connexion à un compte Google n'est requise.

XDA estime que cette nouvelle mesure est liée au déploiement de la couche de chiffrement de bout-en-bout pour les services RCS, ou Rich Communication Services. Rappelons que ce standard vise à concurrencer les messageries privée telles que WhatsApp ou Messenger. Google ne serait effectivement pas en mesure de déterminer si un appareil non certifié a été compromis ou non par un tiers.