C’est toujours la même histoire. Vous renseignez votre numéro de téléphone sur un site pour « autoriser le service de livraison à vous contacter en cas de problème », et deux semaines plus tard, c'est l'avalanche de spams. Vous recevez une première alerte pour une vente privée que vous n’avez jamais sollicitée, puis vient le « dernier rappel » d’une promo qui ne vous concerne pas, suivi d’une série de « soldes flottantes » dont vous vous seriez bien passé. Et si l’entreprise a partagé votre numéro avec un ou deux partenaires commerciaux – lesquels en ont fait autant – c’est l’effet boule de neige assuré. Réjouissez-vous, ce calvaire pourrait bien toucher à sa fin. Il aura fallu du temps, mais Google a fini par glisser un petit bouton dans son appli Messages… et il pourrait bien changer la donne.