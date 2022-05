Google Messages : les utilisateurs en Inde seraient noyés sous les publicités

Bien que le blocage et le signalement des comptes empêchent certaines entreprises de continuer à envoyer du spam, selon diverses sources locales, la seule et unique façon de se prémunir face à ce déluge de publicités est de désactiver la prise en charge du RCS (les « fonctionnalités de chat » chez nous) au sein de Google Messages. Cette fonction permet d'envoyer et recevoir des messages plus complets qu'un simple SMS, via le réseau cellulaires ou le Wi-Fi, avec le support du multimédia (GIF, vidéos…).