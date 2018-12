Fuites chez Samsung et Huawei : les design de trois modèles dévoilés

Trois mobiles présentent leur look avant l'heure

Ils mettront le paquet sur la photo

Source : Ère Numérique

Les deux marques peuvent remercier le site MobileFun (spécialisé dans la vente d'accessoires), qui a présenté de manière assez maladroite l'aspect du Samsung Galaxy S10, du Huawei P30 et du Huawei P30 Pro. Si les visuels ont depuis été supprimés, ils ont bien évidemment été immortalisés à jamais. Ainsi, ils nous livrent et confirment quelques informations cruciales sur ces smartphones.Le Galaxy S10 devrait avoir droit (utilisons tout de même le conditionnel) à un écran 6,1 pouces full borderless et sans encoche. Plus intéressant encore, il serait équipé d'un triple capteur photo à l'arrière et d'un port jack 3,5 mm. Au rayon de ses spécificités techniques, il sera sans doute équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 ou d'un Exynos 9820. Le tout devrait être couplé à 12 Go de RAM.De son côté, le Huawei Mate P30 arbore un triple capteur photo dorsal et le P30 Pro en compterait même quatre. Les deux modèles devraient embarquer un lecteur d'empreintes digitales intégré sous la dalle et un processeur Kirin 990, accompagné lui aussi de 12 Go de mémoire vive.Même si les visuels ne semblent pas nous mentir, il faudra patienter jusqu'au MWC 2019 de Barcelone, qui se tiendra du 25 au 28 février, pour découvrir tout cela de manière officielle.