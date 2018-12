Sécurité, espionnage, 5G, revenus records… le président de Huawei veut rassurer

Ken Hu, président de Huawei

5G : Huawei revendique l'expédition de 10 000 stations dans le monde

« Aucune preuve » d'une quelconque menace pour la sécurité

L'arrestation de Men Wanzhou ? Pas d'impact sur les activités de Huawei

Le 18 décembre,, donnait une conférence de presse depuis le tout nouveau campus de la société, à Dongguan. Le dirigeant a d'abord évoqué l'excellente santé financière de l'entreprise chinoise, dont. Il est ensuite revenu sur d'épineux dossiers comme ceux de la 5G, de la cybersécurité ou de l'arrestation de la directrice financière de la firme, qui renforcent la méfiance d'entreprises et gouvernements du monde entier.C'est le symbole d'une riposte. Huawei vit une année 2018 délicate et souffre d'une sévère dégradation de son image. La société basée à Shenzhen est soupçonnée d'entretenirce qui, de fait, entraîne la méfiance de nombreuses nations comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et dans une moindre mesure le Japon ou la France, pour ne citer qu'elles.Ken Hu a d'abord mis le sujet de lasur la table, en affirmant d'emblée que Huawei avait signé, faisait de son entreprise le principal fournisseur d'équipements de TIC, avec l'expédition de. Le dirigeant a rappelé que les potentiels problèmes de sécurité ont été réglés en collaboration avec les différents gouvernements et opérateurs. Hu en a profité pour dénoncer ces problèmes comme unutilisé pour nourrir des spéculations qui ne reposent que sur desLe président de Huawei a également tenu à rappeler que la sécurité demeure la priorité numéro un de la société et qu'elle a accepté de se plier aux différents examens et filtrages des régulateurs et clients des pays au sein desquels elle est implantée. Ken Hu s'est même dit prêt à évoquer la création de centres d'évaluation de la cybersécurité dans des pays comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, pour identifier, traiter et atténuer les problèmes directement.Hu a par ailleurs précisé, pour tenter de rassurer les différentes parties, qu'Les autorités chinoises ont officiellement annoncé qu'aucune loi ne force les entreprises à installer des portes dérobées obligatoires. Huawei a de nouveau brandi sa volonté d'indépendance, d'ouverture et de transparence.Enfin, Ken Hu est revenu sur la très médiatisée arrestation - puis libération sous caution et conditions - deet directrice financière de la société. S'il n'a pas souhaité rentrer dans les détails, le dirigeant a précisé que l'affaire n'auraitsur les événements commerciaux.Huawei maintient donc -officiellement- sa confiance dansdes systèmes judiciaires américain et canadien. Définitivement, Huawei veut rassurer. Le géant chinois y parviendra-t-il ?