Le Huawei Nova 4, sans encoche aucune, est officiel

Voilà déjà plusieurs semaines que lefaisait l'objet de fuites répétées Lundi 17 décembre 2018, le groupe chinois a décidé de tuer le suspense en dévoilant officiellement l'ensemble des caractéristiques de son nouvel appareil mobile à la particularité singulière : l'absence d'une encoche, et l'intégration d'un petit trou situé en haut à gauche de l'écran, dans lequel l'appareil photo vient se nicher. À l'image du Samsung Galaxy A8s . Petit trou que l'on pourrait considérer comme une mini encoche, en somme.Le Nova 4 s'équipe ainsi d'un écrand'une définition de 2310 x 1080 pixels. Propulsé par leHuawei, couplé à, l'appareil offre également une très bonne capacité de stockage avec. La façade arrière embarque un triple capteur photo à même de combler les férus de bons photophones : 48 megapixels (f/1,8), 16 mégapixels en ultra grand angle (f/2,2) et 2 mégapixels en capteur de profondeur (/2,4).À l'avant, la fameuse caméra placée dans le petit trou de l'écran atteint quant à elle les 25 mégapixels (f/2,0). Sans oublier du Bluetooth 4.2, une batterie de 3750 mAh, une sortie USB Type-C, un chargeur 18W, le tout sous l'interface EMUI 9.0.1 tournant sur Android 9.0 Pie. À noter qu'une seconde version du Nova 4 compose l'offre de Huawei : l'appareil reste le même, mais un capteur de 20 mégapixels s'invite en lieu et place de celui de 48 mégapixels.Commercialisé dans le courant du mois de décembre en Chine, le Huawei Nova 4 n'a, pour l'heure, aucune date de sortie en Europe, ni en France. Au sein de l'Empire du Milieu, l'appareil a été introduit au prix de 3099 yuans, soit environ 396 euros hors taxes (version 20 mégapixels) et 3399 yuans, soit environ 434 euros, hors taxes (version 48 mégapixels).