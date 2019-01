Le fondateur de Huawei sort de son silence et nie en bloc les accusations d'espionnage

Zhengfei vante la politique de Trump

Pour le fondateur de Huawei, son entreprise n'est pas le centre du conflit sino-américain

Zhengfei renouvelle sa volonté de transparence

Il est l'un des hommes les plus influents de Chine et sa notoriété est à l'image de l'entreprise qu'il a créée il y a plus de 30 ans : monumentale., est sous pression depuis plusieurs mois, secoué par les États-Unis et d'autres grandes économies mondiales qui accusent l'entreprise d'espionner les puissances occidentales pour le compte du gouvernement chinois. En prenant la parole : ce n'est que la troisième fois qu'il s'adresse à des médias étrangers) un mois après le président de l'entreprise Ken Hu, Zhengfei espère provoquer un électrochoc, plus qu'une prise de conscience.Ren Zhengfei, 74 ans, a tenu àtout en affirmant que Donald Trump, qui a la Chine dans son viseur, est un «». Le dirigeant chinois, qui est même allé jusqu'à saluer la décision du président américain de diminuer les impôts dans son pays, s'inquiète tout de même de la volonté des USA de faire extrader sa fille aînée Meng Wanzhou, actuellement retenue au Canada (sous de contraignantes conditions) pour des soupçons d'aide apportée aux banques dans le but de contourner les sanctions à l'encontre de l'Iran.Forcément, cette situation maintiententre la Chine et les États-Unis. Et l'arrestation d'un responsable commercial de Huawei en Pologne il y a quelques jours, lui aussi accusé d'espionnage et licencié depuis, est peut-être ce qui a poussé Zhengfei à s'exprimer.», affirme Zhengfei, qui a l'honnêteté de ne pas être langue de bois sur ce sujet. «», concède-t-il en se justifiant de ne pas mêler ses «».L'homme d'affaires a ensuite tenté de. Pour lui, «».Huawei fait peur, aux États-Unis notamment. En 2018, le fabricant a dépassé Apple sur le marché des smartphones et est en train de faire fondre Samsung, chaque trimestre un peu plus., faisant encore mieux qu'en 2018, où celui-ci aurait dépassé les 100 milliards de dollars, déjà un record.Malgré le manque - connu - de preuves de la collaboration de Huawei avec le gouvernement chinois et en dépit de la volonté de son fondateur de montrer sa bonne foi, celui-ci paiera sans doute encore longtempset ses convictions politiques.En attendant, Zhengfei a promis que, et resterait engagé auprès des gouvernements du monde entier pour les aider à comprendre sa société, en rappelant qu'il est le «». Désormais, le fondateur du géant chinois espère que les arrêts, blocages ou limitations du matériel Huawei dans divers pays du globe (USA, Australie...) finiront par cesser en 2019.