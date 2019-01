Huawei punit deux employés pour avoir souhaité la bonne année avec un iPhone

La défaillance d'un VPN serait la cause de la bourde

Voilà l'exemple type d'un bad buzz aux apparences marrantes. Le 31 décembre 2018,a publié un message de bonne année sur le réseau social Twitter. Jusqu'ici tout va bien, sauf que les deux community managers en charge des réseaux sociaux du groupe chinois ont posté le Tweet. Huawei, qui s'estime lésé, a décidé de sanctionner ses deux salariés, comme le rapporte L'affaire, si cocasse soit-elle, a pris une certaine ampleur puisque Chen Lifang en personne (vice-présidente et présidente du département des affaires publiques et de la communication de Huawei), s'offusque d'un incident quiAinsi, la société chinoise a décidé de rétrograder les deux employés concernés, qui ne travaillent pas directement pour le compte de Huawei mais pour Sapient, une entreprise de communication gestionnaire de réseaux sociaux, en. La rémunération du directeur marketing digital de Huawei sera par ailleurs gelée durant une année.Pour pouvoir communiquer via les médias sociaux et détourner la censure du gouvernement chinois,. Et ce soir-là, celui-ci aurait apparemment défailli, ce qui aurait poussé l'employé à utiliser dans l'urgence un iPhone doté d'une carte SIM étrangère. On se demandera tout de même pourquoi le tweet en question n'a pas été programmé à l'avance...