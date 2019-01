Vers un Huawei Mate 30 Pro muni de 5 modules photo arrière

Cinq appareils photo pour le Mate 30 Pro ?

Lire aussi :

Le Nokia PureView 9 et ses 5 appareils photo se montre avant le CES





Le brevet déposé auprès des autorités de la propriété intellectuelle chinoises. © Mobielkopen

Via : Tech Radar

particulièrement motivé pour révolutionner la photographie au smartphone en 2019, et avec la sortie successive des P20 Pro et Mate 20 Pro l'année dernière, le constructeur a déjà prouvé sa bonne foi.Si l'on ne devrait pas voir apparaître de sitôt lesur nos étals (le Mate 20 Pro est sorti il y a tout juste 2 mois), un premier brevet laisse à penser que celui-ci disposera deau dos.La découpe du châssis que l'on peut observer plus bas reprend en effet la forme de l'îlot d'appareils photo du Mate 20 Pro, mais s'allonge pour former un rectangle. De quoi ajouter deux nouveaux modules ? C'est en tout cas l'avis de certains observateurs, qui estiment d'ailleurs que cela permettrait à Huawei d'intégrerà l'arrière de son smartphone, à l'instar de ceux utilisés à l'avant pour la reconnaissance faciale.Ce faisant, Huawei pourrait proposer à son public la possibilité de scanner et numériser en 3D des objets du quotidien et ainsi mettre à profit ses puces Kirin, désormais toutes dévolues aux usages de l'intelligence artificielle.