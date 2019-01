Le Nokia PureView 9 et ses 5 appareils photo se montre avant le CES

Nokia PureView 9 : cinq modules photo et un Snapdragon 845



Le Nokia PureView 9. © Evan Blass / Twitter

Déniché par MySmartPrice , le matériel promotionnel dunous permet non seulement d'admirer les courbes de l'appareil, mais également d'avoir un aperçu de seset de ses caractéristiques techniques.Le principal avantage compétitif du Nokia PureView 9 est de disposer dephoto. Mais, vous le savez bien, multiplier les capteurs n'est utile que si la partie logicielle est capable de gérer et surtout de traiter ces informations pour obtenir un rendu agréable. Le constructeur finlandais précise que cet attirail permettra à l'appareil de capturer jusqu'à 10 fois plus de lumière qu'un «».Quant au logiciel,, la dernière version stock de l'OS mobile de Google. Cela lui donnera notamment accès à des fonctionnalités présentes sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL, comme le contrôle de la profondeur de champLe Nokia PureView 9 optera aussi pour une valeur sûre en termes de plateforme, puisqu'il tournera sous Snapdragon 845. Il sera pourvu de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.Côté design, Nokia opte ici pour un smartphone de 5,99" sans céder aux sirènes de l'encoche ou de l'écran percé. La dalle affichera une résolution 2K et sera compatible HDR10.Enfin, pour ce qui est de la disponibilité du Nokia PureView 9, tout semble indiquer qu'il serala semaine prochaine.