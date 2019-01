CES 2019 - Huawei dévoile le MateBook 13, concurrent direct du MacBook Air à partir de 999 $

Un ordinateur milieu de gamme au design soigné

Le constructeurrend disponible son dernier ordinateur portable, le. Ce PC ultraportable avait déjà été annoncé en novembre dernier et est désormais proposé à la vente.Cette machine peut s'apparenter à un milieu de gamme pour Huawei. Il bénéficie d'une dalle IPS de, avec une résolution 2160 x 1440 pixels et au ratio 3:2. Sa surface d'affichage est particulièrementgrâce à la réduction des bordures autour de l'écran.À l'intérieur de la bête, on trouve un processeur(Whiskey Lake) associé à un GPU Nvidia GeForce MX150, 8 Go de RAM. Le stockage est assuré par un disque SSD de 256 Go. Le constructeur propose également une version plus onéreuse, mais équipée d'un, d'une puce graphique dédiée et de 512 Go de disque SSD.Les possesseurs de smartphones Huawei pourront bénéficier d, permettant de transférer des fichiers très rapidement entre les deux appareils. Il intègre en outrepour le déverrouillage, des enceintes compatibles Dolby Atmos, deux ports USB-C et son autonomie est estimée par le constructeur àen usage polyvalent.Tout ça ne vous rappelle rien ? On pense de notre côté que Huawei s'est inspiré très nettement du dernier MacBook Air d'Apple , le constructeur chinois ayant été jusqu'à reprendre le coloris Gris Sidéral, si cher à la marque à la Pomme.En revanche, Huawei n'a pas copié les pratiques tarifaires d'Apple et propose sa machine aux prix depour la version équipée du Core i7. Le modèle de base est disponible également pour les clients français via Gearbest pour un prix avoisinant 950 €.