Huawei concurrence le MacBook Air d’Apple avec son MateBook 13 tactile

Poids plume et écran géant

Quelques semaines après la sortie du très convaincant MateBook X Pro , Huawei lève le voile sur son petit frère : leFidèle à son illustre modèle, le MateBook 13 disposera d'un écran de 13,3" au format 3:2. Il couvrira en revanche à peine moins de surface (88% contre 91%) ; la faute notamment à la webcam qui est replacée au sommet de l'écran, alors qu'elle était astucieusement reléguée sous une touche du clavier sur le MateBook X Pro. La dalle IPS affichera enfin une définition de 2160 x 1440 pixels, et couvrira l'intégralité de la gamme sRGB.Sous le très fin capot qui le recouvre (14,9 mm d'épaisseur pour 1,28 Kg sur la balance), le MateBook 13 embarque unainsi qu'une carte graphiqueavec ses 2 Go de mémoire dédiée. L'ultrabook se dote enfin de 8 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 256 Go pour le stockage. Huawei vous permettra, en option, de remplacer le processeur par un Intel Core i7 de huitième génération.Niveau connectique, le MateBook 13 disposera de deux ports USB-C, du Bluetooth 5.0, d'un capteur d'empreintes situé sur le bouton d'allumage et d'une puce NFC le rendant compatible avec la technologie de partage Huawei Share 3.0 (pour des transferts de fichiers jusqu'à 30 Mb/s).D'après les informations de 91 Mobiles , le MateBook 13 serait prévu, en Chine, pour le courant du mois de décembre 2018. Son prix, ainsi que son éventuelle disponibilité dans l'hexagone, est encore inconnu.