Les USA encouragent le boycott des smartphones Huawei

Les smartphones Huawei seraient utilisés à des fins d'espionnage

Les États-Unis prêts à mettre la main à la poche

Source : Business Insider

Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, épisode numéro... On n'arrive plus à compter. Alors que les modèles Mate 20 et Mate 20 Pro de Huawei sont interdits sur le territoire américain , le constructeur chinois fait cette fois l'objet d'une mise en garde du gouvernement de Donald Trump auprès de plusieurs pays.D'après le Wall Street Journal , des responsables américains sont entrés en contact avec leurs homologues allemands, italiens, ou encore japonais, pour les encourager àsur leurs territoires.Car d'après les services de renseignement américains, le fabricant entretiendrait des relations étroites avec le gouvernement chinois et le Parti communiste du pays. Cela constituerait donc pour ces nations un risque élevé d'être la cible de, orchestré par l'Empire du Milieu.Et si ce danger ne semblait pas suffisant pour ses alliés, les États-Unis prévoiraient des récompenses pour ceux qui suivraient leurs recommandations. Washington envisagerait ainsi deau développement des réseaux de télécommunications des pays enclins à boycotter les produits chinois.Par ailleurs, il semblerait que le gouvernement américain n'ait pas choisi au hasard les destinataires de ses consignes. En effet, l'Allemagne, l'Italie ou le Japon figurent parmi les pays accueillant des bases militaires américaines. Washington espérerait donc protéger ses intérêts avant tout.Pour l'heure, il est difficile de prévoir la réponse apportée par ces états. Quoi qu'il en soit, d'autres alliés des États-Unis semblent avoir rejoint la lutte commerciale contre la Chine. Ainsi, l'Australie a récemment accusé Pékin d'être à l'origine d'un vol massif de sa propriété intellectuelle