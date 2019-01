Soupçonnés d'espionner les Américains, les Mate 20 Pro ne sortiront pas aux USA

Des accords qui tombent à l'eau

Pas de Mate 20 Pro pour les Américains

Dans un entretien accordé à Business Insider , un porte-parole dea confirmé que les smartphones de série Mate 20 n'auront pas droit de cité aux États-Unis, la faute à des soupçons d'espionnages qui ont la peau dure.», commente Richard Yu, PDG de l'entreprise.Retour à la case départ. Huawei, qui tente de pénétrer le marché américain depuis plus d'un an, se voit une nouvelle fois refuser l'entrée au pays de l'Oncle Sam à cause de persistantes suspicions d'espionnage.En février dernier, un contingent de sénateurs, conseillés par des dirigeants des services secrets américains, avait convaincu les opérateurs AT&T et Verizon de ne pas vendre les smartphones de la marque aux États-Unis. Mais la défiance nationale à l'égard du constructeur chinois remonte en réalité à 2012, alors que Huawei n'était même pas implanté sur le Vieux Continent.À l'époque, l'House Intelligence Committee avait prohibé la vente des équipements réseau estampillés Huawei et ZTE,Des allégations essentiellement motivées par le curriculum de Ren Zhengfei. Le fondateur du groupe Huawei a travaillé par le passé dans la division dédiée à la technologie militaire au sein de l'. Il n'en faut pas plus aux autorités américaines pour crier au conflit d'intérêts, et à l'espionnage à la solde du gouvernement chinois. De son côté, Huawei rejette ses accusations et dénonce des manœuvres purement protectionnistes, à l'heure où la société est passée devant Apple en nombre de terminaux vendus dans le monde.Dommage pour les consommateurs donc, comme le dit Richard Yu. Car à part en se procurant un Mate 20 Pro à l'importation, les Américains n'auront pas la chance de goûter à l'un des meilleurs smartphones de ces dernières années