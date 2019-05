Huawei réagit à la décision de Google et promet un nouvel "écosystème fort"

La plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur, Parcoursup, a connu un nouveau couac la semaine dernière. Des dizaines de milliers de candidats auraient été acceptés par erreur par leur formation et ont finalement vu le « oui » reçu annulé. Mais la bévue serait d’origine humaine, et non liée au fonctionnement du système en lui-même.