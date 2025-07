Combiner Chrome OS et Android en une seule plateforme, on entend parler de plus en plus depuis la fin de l'année dernière. Mais en vérité, le projet est dans les tuyaux depuis plus de quinze ans. Déjà en 2009, Sergey Brin, co-fondateur de Google, avait indiqué que son OS mobile et Chrome OS, alors utilisé sur les netbooks, allaient "probablement converger avec le temps". Techniquement, plutôt que de créer un tout nouveau système, c'est Chrome OS qui s'effacerait au profit d'Android.