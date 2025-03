Depuis ses débuts, le code source du système Android est disponible au sein de l'AOSP, un répertoire ouvert au sein duquel les développeurs y publient leurs modifications. Les constructeurs de smartphones peuvent ainsi piocher le code puis le modifier comme bon leur semble pour, par exemple, développer leur propre interface.

Le développement d'Android est aujourd'hui constitué de deux branches de développement. En plus de l'AOSP, Google opère également des travaux sur son système en interne. Or ces efforts ne sont pas du tout synchronisés. De son côté, Google développe des interfaces de programmation qui sont aujourd'hui absentes du répertoire public. Et de ce double développement, il en résulte aussi parfois des conflits

Pour améliorer la situation, Google a donc décidé que tous les développements portés sur Android seront effectués en interne. Le code source de ces travaux ne sera publié que lorsque l'entreprise l'aura décidé afin de permettre aux développeurs de soumettre leurs contributions.