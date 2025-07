Le widget Gemini Spaces apparaîtrait sous forme de cartes interactives placées directement sur l’écran d’accueil ou sur l’écran verrouillé du téléphone. Ces cartes fourniraient une grande variété d’informations actualisées en temps réel.

À titre d'exemple, des captures d’écran dévoilées par le leaker montrent des cartes transparentes affichant des résultats sportifs et des événements inscrits dans le calendrier, comme des anniversaires. Gemini Spaces pourrait également intégrer les cours de bourses importants et d'autres catégories encore non révélées. En bref, des informations contextuelles et utiles à l'instant -T.

Le widget disposerait par ailleurs d'une autre capcité : des points situés en dessous des cartes indiqueraient aux utilisateurs la possibilité de naviguer entre différentes informations simplement en glissant leur doigt. Cette interface laisserait supposer que Google envisage d’étendre considérablement le type de contenus pouvant être affichés.