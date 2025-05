Adaptée aux écrans de taille plus conséquente, la nouvelle version de Gemini sur tablette s'éloigne du design mobile pour se rapprocher de celui de l'application web. Pour réduire les espaces vides, les développeurs ont, en effet, ajouté un bouton hamburger. Ce dernier permet d'ouvrir un menu latéral, dans lequel l'utilisateur peut accéder à de nouveaux gems, ainsi qu'à son historique de discussion avec l'IA. Il est notamment possible de masquer ce menu pour revenir à une interface plus épurée.