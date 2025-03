L’arrivée de Gemini dans le menu contextuel Android ne serait pas une surprise isolée, mais plutôt une pièce supplémentaire dans le puzzle de la stratégie IA de Google. L’entreprise de Mountain View déploie son intelligence artificielle à tous les niveaux, des serveurs aux smartphones, en passant par ses services en ligne. Cette démarche fait écho aux annonces attendues lors de la prochaine Google I/O, où l'IA et Android devraient occuper une place centrale.

Si cette intégration se concrétise, elle pourrait significativement améliorer l’expérience utilisateur sur Android. Un menu contextuel dopé à l’IA ouvrirait de nouvelles perspectives en termes d’accessibilité à l’information, de productivité et d’interaction avec le contenu numérique. Reste à observer comment Google mettra en œuvre cette fonctionnalité et quelles seront les réactions des utilisateurs face à cette nouvelle vague d’IA embarquée. L'adoption sera toujours le nerf de la guerre, et on sait bien qu'au-delà du diptyque « copier-coller », peu d'options du menu contextuel sont vraiment utilisées sur smartphones. Google parviendra t-il à changer ces habitudes ? La réponse avec Android 16 !