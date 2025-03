L'intelligence artificielle générale représente un horizon ambitieux, celui d'une IA capable de réaliser toutes les tâches intellectuelles qu'un humain peut accomplir. Si des avancées spectaculaires ont été réalisées ces dernières années, notamment dans le domaine de l'IA générative, le chemin vers une IA générale pleinement réalisée est encore long et semé d'embûches. C'est dans ce contexte que l'appel de Sergey Brin prend tout son sens.

Google a multiplié les initiatives pour démocratiser l'accès à l'IA, par exemple en proposant des outils pour aider à la reconversion professionnelle grâce à l'IA, ou en intégrant des capacités de bon sens dans des outils comme Google Traduction. Ces avancées, bien que significatives, ne sont que des étapes vers l'IAG. La complexité de cette quête réside dans la nécessité de franchir des seuils technologiques majeurs, tant en termes de puissance de calcul que d'algorithmes et de compréhension du fonctionnement de l'intelligence humaine.

La pression exercée par Sergey Brin témoigne de la conviction que la course à l'IA est non seulement une compétition technologique, mais aussi un enjeu de leadership économique et sociétal majeur. Les entreprises qui parviendront à développer les premières IA robustes et fiables pourraient bien redéfinir les contours de nombreux secteurs et bouleverser notre quotidien. Dans cette perspective, l'appel à « redoubler d'efforts » lancé par le cofondateur de Google résonne comme un impératif pour maintenir l'entreprise à la pointe de cette transformation.