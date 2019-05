Huawei : forte baisse des ventes mondiales attendue en cas de maintien de l'interdiction

Veja / Shutterstock.com

Une forte baisse des ventes à venir ?

Huawei pourrait perdre gros, mais devrait survivre

Déjà moins de clics pour les smartphones Huawei au niveau mondial

Source : Reuters

traverse la plus grosse crise de son histoire. Plongée dans un conflit commercial sans précédent entre les États-Unis et la Chine, la société reste pendue auxde Donald Trump. Se pose alors la question des conséquences directes que peut avoir une telle crise sur les ventes réalisées par Huawei. Les analystes ne sont peut-être pas d'accord sur les chiffres mais le sont sur la tendance :Dès 2019, Huawei pourrait voir ses livraisons chuter de près d'un quart. Selon les cabinets Fubon Research et Strategy Analytics, l'impact de la crise pourrait entraîner, dans le cas où les sanctions prononcées depuis les USA viendraient à être maintenues.», déclarait le président américain à la presse il y a quelques jours. Cette déclaration, couplée à la bombe lancée paril y a maintenant une semaine, pourrait avoir des conséquences encore plus lourdes l'année prochaine.Linda Sui, directrice des stratégies pour les smartphones sans fil chez Strategy Analytics, indique ainsi à nos confrères deque «». Selon la spécialiste, les ventes d'appareils de la firme de Shenzhen plongeront de 23% en 2020. Cette chute, pour elle, ne mettrait tout de même pas en péril l'avenir de Huawei, qui. Mais à quel prix ?De son côté, Fubon Research, qui misait sur 258 millions de mobiles Huawei vendus en 2019, a ramené ses prévisions à 200 millions d'unités, dans le pire des cas. En Europe, marché numéro un pour les smartphones haut de gamme de la marque, Huawei a fait grimper sa part de marché à 30%, avec 208 millions de mobiles écoulés dans la région.Nous le disions, Huawei devrait survivre à la crise. Mais évidemment, et toujours dans le pire des scénarios, les effets à terme pourraient être colossaux, même en cas de mise à disposition de son propre OS . Selon Stewart Randall, responsable du secteur des puces chez Intralink, une société de conseil située à Shanghai,, avec comme conséquence immédiate le licenciement de milliers d'employés.Aux USA ou encore au Royaume-Uni, les smartphones du constructeur fondé par Ren Zhengfei concentrent, affirme le comparateur de produits PriceSpy. Et inéluctablement, les plus réticents se tourneront vers des concurrents de Huawei (Samsung et Apple pour le haut de gamme ; Vivo et Oppo pour le milieu de gamme), qui ne manqueront pas d'en profiter.