Avec Amazon Kuiper et OneWeb, Bouygues propose désormais une couverture satellitaire étendue, fiable et permanente. La technologie Kuiper, déployée par Amazon, se traduit sur le terrain par des mallettes combinant intelligemment réseaux 5G et satellites basse orbite, assurant une connectivité permanente dans les endroits les plus isolés ou les plus extrêmes. Qu’il s’agisse des chantiers navals en pleine mer, comme ceux de Saint-Nazaire, ou d'une mine reculée du sud-ouest de la France, ce dispositif garantit une connectivité « always on », pivot essentiel pour la sécurité des infrastructures critiques.