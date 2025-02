L'innovation technologique est indispensable pour rester compétitif, et ça, le groupe Bouygues l'a bien compris. Le géant français, propriétaire de TF1 et de l'opérateur Bouygues Telecom, vient de signer un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour accélérer sa transformation numérique, et cela englobe notamment ses activités médias et télécoms.