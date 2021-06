Bouygues Telecom débarque sur le marché du Cloud

Un peu plus de deux ans après avoir finalisé le rachat de Nerim, opérateur pour petites et moyennes entreprises qui bénéficiait d'une branche Cloud, Bouygues Telecom est passée à la vitesse supérieure. Après avoir procédé à une réorganisation des activités de Nerim, fin mars 2021, l'opérateur a définitivement pris la main sur les activités Cloud et hébergement de Nerim. Et c'est la création de Bouygues Telecom Entreprises OnCloud qui matérialise celle-ci.