Le premier est technologique. « Il faut protéger nos contenus, les rendre plus compliqués à pirater ou les couper quand il y a du piratage. » Il y a aussi un sujet d'accessibilité, « on considère que nos contenus, plus ils sont accessibles, plus ils sont faciles d'accès et moins il y aura de piratage. ». La démocratisation du MP3, plus simple finalement à trouver sur un Apple Music ou un Deezer qu'en version piratée, en est un bel exemple.