« Ce n'est pas juste quelque chose où l'on se dit, "oh ce serait bien de le faire" », souligne Stéphane Baumier. « C'est la vraie vie, on a un vrai cas, et ça fonctionne ». Cette réussite initiale vient tout de suite valider la pertinence de l'approche choisie. L'IA Factory, aux mains de la division Canal+ Tech, a été conçue pour être agnostique en termes de modèles de langage (LLM). Autrement dit, Canal+ peut « plugger (relier, utiliser) les LLM » de son choix. Et cette flexibilité technique, couplée à l'utilisation de Bedrock, pourrait bien garantir à Canal une adaptabilité future face aux évolutions technologiques incessantes.