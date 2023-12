Avec la nouvelle version de l'intelligence artificielle générative Claude, Amazon Bedrock offre plus de possibilités créatives que jamais

Plus la fenêtre pour passer de l'information au modèle est grande, plus on peut lui passer des documents de contexte, donc plus la réponse que l'on va recevoir sera pertinente. « Si on pose la question consistant à retrouver tels documents réglementaires sur telle chose, comment est-ce que nous allons savoir que dans nos pétabytes de documents, ce sont ces trois documents là qu'il faut aller chercher ? L'idée, c'est d'indexer tous les documents : on fait une énorme base de données avec tous les documents », nous image Sébastien Stormacq.