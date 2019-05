ARM annonce arrêter de travailler avec Huawei : l’avenir des puces Kirin compromis

Crédits : Veja / Shutterstock.com

Une décision handicapante pour les futurs SoC Kirin

Le Kirin 980, la puce haut de gamme qui équipe les smartphones de dernière génération chez Huawei et Honor. Crédits : Huawei

Huawei dos au mur ?

Mais pourquoi une entreprise anglaise appliquerait-elle des sanctions émises par les États-Unis ? Une question à laquelle répond le mémo qui a été passé aux employés de, déclarant que l'entreprise utilise «».Méconnue du grand public, ARM est une entreprise qui travaillede la téléphonie mobile, et bien au-delà. Sa technologie est notamment présente dans les plateformes Snapdragon, Apple A, Exynos et, vous l'aurez compris, Kirin.Lessont produits par HiSilicon, un fondeur appartement au groupe. Ils équipent l'intégralité des smartphones de la marque depuis plusieurs années, mais aussi les smartphones signés Honor (y compris le récent Honor 20 qui vient d'être annoncé ), une autre filiale du groupe.Or, dans le mémo partagé par ARM à ses employés,s'étend bien entendu aux filiales de l'entreprise chinoise. Par conséquent : Huawei va devoir faire sans le concours de son partenaire britannique pour développer ses futures puces.Non seulement lâché par Google et obligé de réfléchir au plus vite à un OS alternatif , le géant Huawei va aussi devoirconcernant ses puces.Si les futurs Kirin 985 sont toujours prévus pour être utilisés dans les prochains smartphones du groupe, l'avenir est plus. D'après Geoff Blaber, analystechez CCS Insight, le coup d'arrêt mis par ARM aux relations commerciales est «».Huawei, deuxième plus gros vendeur de smartphones au monde, est sévèrement malmené depuis le début de la semaine. Au point d'être déchu de sa position et d'entamer sa croissance ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les signes ne sont certainement pas encourageants.