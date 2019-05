Honor lance les Honor 20 et 20 Pro : deux smartphones haut de gamme à partir de 499€

Crédits : Slashleaks

Les Honor 20 et 20 Pro sortiront prochainement au tarif respectif de 499 et 599€

Honor 20 et Honor 20 Pro : les fiches techniques

Honor 20 Écran : 6,26 pouces (19,5:9), OLED, définition de 2220 x 1080 pixels (441 ppi) couvrant environ 85% de la face avant

: 6,26 pouces (19,5:9), OLED, définition de 2220 x 1080 pixels (441 ppi) couvrant environ 85% de la face avant SoC : Kirin 980 (7 nm)

: Kirin 980 (7 nm) Mémoire vive : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 ou 256 Go UFS 2.1 (extensible via micro SD)

: 128 ou 256 Go UFS 2.1 (extensible via micro SD) Batterie : 3 750 mAh + charge rapide à 22,5 W

: 3 750 mAh + charge rapide à 22,5 W Étanchéité : Non certifié

: Non certifié Prise jack 3,5 mm : Non

: Non Appareil photo arrière : Sony IMX 586 de 48 mégapixels (f/1.8) 1/2" équivalent à 27 mm + ultra grand-angle 117° de 16 mégapixels (f/2.2) + capteur 2 mégapixels pour la profondeur de champ + capteur macro 2 mégapixels (f/2.4)

: Sony IMX 586 de 48 mégapixels (f/1.8) 1/2" équivalent à 27 mm + ultra grand-angle 117° de 16 mégapixels (f/2.2) + capteur 2 mégapixels pour la profondeur de champ + capteur macro 2 mégapixels (f/2.4) Appareil photo avant : 32 MP (f/2.0)

: 32 MP (f/2.0) Capteur d'empreintes : Oui, sur la tranche

: Oui, sur la tranche Recharge inversée : Non

: Non Double SIM : Oui

: Oui OS : Android 9.0 Pie + EMUI 9.1

: Android 9.0 Pie + EMUI 9.1 Coloris : noir, blanc et bleu

: noir, blanc et bleu Prix : 499€

Honor 20 Pro Écran : 6,26 pouces (19,5:9), LCD IPS, définition de 2340 x 1080 pixels (412 ppi) couvrant environ 85% de la face avant

: 6,26 pouces (19,5:9), LCD IPS, définition de 2340 x 1080 pixels (412 ppi) couvrant environ 85% de la face avant SoC : Kirin 980 (7 nm)

: Kirin 980 (7 nm) Mémoire vive : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 128 ou 256 Go UFS 2.1 (extensible via micro SD)

: 128 ou 256 Go UFS 2.1 (extensible via micro SD) Batterie : 4 000 mAh + charge rapide à 22,5 W

: 4 000 mAh + charge rapide à 22,5 W Étanchéité : Non certifié

: Non certifié Prise jack 3,5 mm : Non

: Non Appareil photo arrière : Sony IMX 586 de 48 mégapixels (f/1.4) 1/2" équivalent à 27 mm + ultra grand-angle 117° de 16 mégapixels (f/2.2) + téléobjectif 8 mégapixels (f/2.4) + capteur macro 2 mégapixels (f/2.4)

: Sony IMX 586 de 48 mégapixels (f/1.4) 1/2" équivalent à 27 mm + ultra grand-angle 117° de 16 mégapixels (f/2.2) + téléobjectif 8 mégapixels (f/2.4) + capteur macro 2 mégapixels (f/2.4) Appareil photo avant : 32 MP (f/2.0)

: 32 MP (f/2.0) Capteur d'empreintes : Oui, sur la tranche

: Oui, sur la tranche Recharge inversée : Non

: Non Double SIM : Oui

: Oui OS : Android 9.0 Pie + EMUI 9.1

: Android 9.0 Pie + EMUI 9.1 Coloris : noir, blanc et bleu

: noir, blanc et bleu Prix : 599€

Les quatre appareils photo du Honor 20 Pro. Crédits : Honor

Un design naviguant entre le Honor View 20 et le Huawei P30

Question design, le Honor 20 s'inspire du View 20 de la maison et du P30 de Huawei. Crédits : Honor

Cinq mois après le lancement du View 20 , Honor renouvelle son haut de gamme avec deux nouveaux modèles.Emboîtant le pas à un certain OnePlus, le constructeur chinois décline cette année sondans une version Pro, mieux dotée côté batterie et photo.Sans plus attendre, découvrons la fiche technique du nouveau flagship signé Honor.À l'instar de ce que propose habituellement Huawei (rappelons que Honor est une filiale du groupe chinois), Honor décline son smartphone haut de gamme en un modèle surpuissant, calqué sur l'excellent Huawei P30 Pro Deux smartphones à la fiche technique finalement peu variable, si ce n'est pour la quantité de mémoire vive, la batterie et surtout le setup d'appareils photo arrière. En effet, une belle innovation de la part de Honor et une première sur le marché, qui devrait offrir au smartphone une belle aisance dans des environnements peu lumineux.Dans un cas comme dans l'autre, on peut néanmoins regretter l'absence d'écran OLED. Une caractéristique que les concurrents directs de Honor n'hésitent pas à mettre en avant.Côté design, Honor ne prend pas de gros risque. À l'avant, le constructeur reprend les grandes lignes de son précédent flagship - le View 20. On retrouve ainsi un écran LCD de 6,26 pouces poinçonné dans le coin supérieur gauche afin d'y insérer la caméra de 32 mégapixels.La dalle affiche des bordures assez épaisses, mais à l'instar du View 20 le taux d'occupation de l'écran devrait se situer autour des 85%.À l'arrière le Honor 20 et Honor 20 Pro affiche une esthétique largement empruntée aux Huawei P30 et P30 Pro. On retrouve les mêmes lignes et les mêmes reflets gracieux sur la coque en verre, ainsi qu'un placement de modules photo similaire.. Le Honor 20 Lite, affiché à 299€, et quant à lui d'ores et déjà disponible.