Huawei remboursera ses smartphones si des applications majeures du Play Store ne fonctionnent plus

Des ventes en chute libre depuis plus d'un mois

Un remboursement pour les smartphones ne pouvant plus accéder aux applications vedettes du Play Store

Source : Gizmochina

Les dernières semaines ont été rudes pour. Après l'interdiction faite aux entreprises tech américaines de travailler avec le constructeur chinois et la couverture médiatique autour de l'événement, les consommateurs ont rapidement boudé lesde peur de ne plus pouvoir profiter de leurs applications favorites dans les prochains mois.La conséquence a été immédiate et le PDG de Huawei,, a confirmé que les ventes de ses téléphones avaient plongé de 40% depuis l'annonce du, et que le groupe se préparait à une baisse sévère de sonannuel, estimé à 30 milliards de dollars.Il était urgent pour la marque de trouver un moyen detout en rassurant ses clients ; aussi Huawei proposera prochainementLe constructeur donnera laque, si les applications les plus populaires comme Facebook Gmail ou encore Instagram ne sont plus utilisables dans les deux ans après l'achat de l'appareil, les consommateurs serontpar Huawei.Pour le moment cette mesure n'est appliquée qu'aux Philippines mais il ne serait pas surprenant queafin de conserver sa place de deuxième vendeur de smartphones mondial, le temps pour la marque de finaliser son système d'exploitation maison et d'espérer des jours meilleurs.