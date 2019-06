En France, les ventes de smartphones Huawei ont chuté de 20% en quelques jours

Les consommateurs français boudent les smartphones Huawei depuis quelques jours



Des conséquences désastreuses pour le constructeur, très puissant en Europe



Source : Bloomberg

Les premiers effets de l'interdiction dede commercer avec des entreprises américaines n'auront pas tardé à être visibles.Le cabinet d'analyses britannique estime qu'en France, les ventes de smartphones du constructeur ontla semaine de l'annonce par Google et d'autres sociétés américaines de stopper net leurs relations commerciales avec l'entreprise chinoise. Ces chiffres ont été établis grâce à des contacts avec les revendeurs ainsi que les opérateurs mobiles.Le bannissement de Huawei des États-Unis et le retrait à terme de sa licence Android par Google ont étédurant plusieurs jours et le grand public a pu prendre peur quant au support des smartphones dans un futur proche.La perspective d'un téléphone sans Android ni Play Store, qui se retournent vers des constructeurs comme Samsung, Xiaomi ou encore OnePlus, assurés de continuer à recevoir les dernières innovations et un accès à toutes leurs applications favorites.Au Royaume-Uni, les opérateurs ont commencé àpour éviter des désagréments à leurs clients. Le Mate 20 X 5G par exemple, qui devait être l'un des porte-étendards du lancement du réseau mobile de nouvelle génération, ne sera pas proposé à la vente.Toute cette affaire, qui est loin d'être terminée , pose un vrai problème pour Huawei, pour qui le territoire européen est son, et qui espérait chiper la place de numéro un à Samsung dans les prochains mois.