Wi-Fi Alliance et SD Association stoppent elles aussi les échanges avec Huawei

Une nouvelle peu impactante pour Huawei

La Wi-Fi Alliance, elle aussi, boude Huawei

Source : Engadget

La fin de ce mois de mai est décidément compliquée pour. Après avoir été placé sur « l'» du Département américain du commerce, le géant chinois voit sa situation se compromettre de jour en jour. Privé d'une large part des commodités d', mais aussi des, des principaux services de, de certains composants fabriqués par le japonais, et surtout de l'architecturepour la conception de ses prochains SoC, Huawei pourrait aussi devoir se passer d'et depour ses prochains smartphones.Bien qu'importante, la nouvelle est dans les faits d'une importance toute relative pour Huawei, qui avait déjà entamé son virage vers unque les cartes micro SD, notamment sur ses derniers terminaux haut de gamme.Les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro, lancés en fin d'année 2018, troquaient ainsi le standard micro SD pour des cartes NM, un format propriétairepar Huawei et similaire aux cartes nano SIM en termes de gabarit.Avec le recul, la décision de Huawei revêt un intérêt nouveau. Pour autant, si laa confirmé qu'elle avait bien rompu ses relations avec Huawei, le constructeur, lui, précise que cette décision n'impacte pas ses smartphones déjà commercialisés et profitant d'un port micro SD. Seuls les futurs terminaux de la marque seront vraisemblablement concernés. La migration vers lerisque donc de se poursuivre, à moins qu'à l'avenir Huawei n'opte plus que pour du stockage interne, comme c'est le cas de certains constructeurs.Plus embêtant peut-être, laa elle aussi indiqué que Huawei avait été «» de la liste de ses membres. Pas d'inquiétude à avoir, le géant chinois pourra continuer à proposer des appareils supportant les normes Wi-Fi, mais la marque sera exclue du cercle des marques décisionnaires quant aux modalités des futurs standards Wi-Fi. Cette décision, si elle venait à être définitive, pourrait contribuer à amoindrir l'importance de Huawei parmi les grands acteurs de la Tech.Rappelons que le groupe profite actuellement d'un sursis de 90 jours accordé la semaine dernière par les autorités américaines. Le temps pour la firme de mettre ses affaires en ordre avant un placement potentiellement prolongé sur la liste noire du Département américain du commerce.