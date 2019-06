Pour Google, empêcher Huawei d'utiliser Android menace la sécurité américaine

Rad K / Shutterstock.com

Google et Huawei, toujours partants pour travailler ensemble

Une version « fourchue » serait moins sécurisée sans les services Google

Source : Financial Times

Ce n'est pas un retour à la case départ, mais force est de constater que le pion a brusquement avancé dans le jeu des négociations. Poussé par le décret pris par Donald Trump,avait été contraint de prendre ses distances avec, déclenchant un séisme aussi bien économico-technologique que politique. La firme de Moutain View s'inquiète cependant de voirs'équiper d'un autre système d'exploitation mobile. Pour elle, il s'agit d'une question de sécurité.Selon un rapport publié dans letenterait actuellement de convaincre l'administration Trump de bousculer le nouvel ordre établi et. La décision prise par le géant américain au mois de mai va avoir pour conséquence, à terme, de pousser Huawei à se doter d'un nouveau, et cela tombe bien puisque le numéro deux mondial des ventes de smartphone aurait bel et bien donné naissance à son propre OS Cette option pose souci à, qui voudrait poursuivre son partenariat avec la firme américaine, ainsi qu'à, qui souhaiterait faire de même en retour. Cette entente mutuelle est logique, puisqu'équiper Huawei de son systèmepermet à Google de toucher des. Huawei, de son côté, s'assure unavec le principal OS du monde.Pour l'instant, tout cela semble trop léger pour faire plier les autorités américaines. Sauf que la perspective d'un fork basé sur l'(AOSP) pourrait constituer. Google affirme en effet qu'du fait d'une plus faible sécurité de la version « fourchue » d'Android.Google a peut-être trouvé l'argument qui va faire pencher la balance de son côté, et du côté de Huawei. La licence octroyée par Google pour fournir des mises à jour aux smartphones Huawei arrive à son terme le 19 août. Les différentes parties ont encore deux mois pour trouver un accord.