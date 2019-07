Huawei : malgré la crise, la société a enregistré une forte augmentation de ses revenus au premier semestre

© astudio / Shutterstock.com

Huawei s'attendait à pire

La production maintenue à un niveau élevé

ne connaît pas des heures faciles depuis plusieurs semaines. Désormais deux mois après l'interdiction imposée par les États-Unis à leurs entreprises de se fournir en équipements et en technologies auprès de la firme de Shenzhen, un premier bilan financier est arrivé sur la table. Si les résultats définitifs du premier semestre 2019 ne seront connus que le 30 juillet,annonce que, enCette évolution du chiffre d'affaires est sujette à une double interprétation. D'une part, le résultat est très bon puisque largement supérieur à la croissance enregistrée en 2018 à la même époque. D'autre part, les derniers résultats sont en baisse de 39% par rapport au premier trimestre 2019, où bien que dans le collimateur de l'administration Trump, l'entreprise était encore épargnée par les lourdes sanctions.Dans la confidence,auraient tenu à rassurer leurs collaborateurs, leur indiquant qu'ils. Reste à savoir jusqu'à quand l'entreprise parviendra à maintenir sa croissance.Durant ces trois derniers mois, la firme fondée par Ren Zhengfei est parvenue à, malgré les sérieuses restrictions d'exportation de technologies, et à négocier de nouveaux contrats 5G. En outre, elle a offert des primes à plusieurs salariés, pour les remercier d'avoir évité une crise plus profonde à l'entreprise. Huawei aurait aussi malicieusement jonglé avec les transferts de moyens humains d'une division à une autre.Au premier trimestre, Huawei avait vendu 59 millions de smartphones et généré un chiffre d'affaires de 23,8 milliards d'euros , en hausse de 39% sur un an. La société s'était dégagée une marge bénéficiaire d'environ 8%. Huawei demeure le premier équipementier télécoms mondial et le deuxième fabricant mondial de smartphones.