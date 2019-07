Huawei envisagerait de licencier plusieurs centaines de ses salariés exerçant aux États-Unis

(Crédits : J. Lekavicius / Shutterstock.com)

Des centaines d'emplois américains menacés

Huawei, à la recherche du moyen de pression idéal

Source : The Wall Street Journal

Au cœur de la guerre commerciale sino-américaine,, qui en est même le principal symbole, souffre de nombreux obstacles qui l'empêchent de davantage développer ses activités. Et même si les États-Unis autorisent à nouveau leurs entreprises à discuter avec la firme de Shenzhen en vue de leur vendre leurs technologies , le fabricant chinois demeure sur la liste noire américaine. C'est un peu forcée et contrainte que la société fondée par Ren Zhengfei pourrait tailler dans ses effectifs aux USA.Selon les informations du, Huawei. Plusieurs centaines de collaborateurs, basés au Texas, à Washington et en Californie, seraient concernés par ce plan.Pour éviter les licenciements brusques, la firme aurait proposé à certain de ses employés chinois, qui travaillent sur l'un des sites américains potentiellement touchés, de, dans leur pays d'origine.Si cette volonté prétendue de Huawei venait à devenir une réalité, cela prouverait que la société chinoise n'a pas l'intention de rester « l'otage » du gouvernement américain, et qu'elle veut user de moyens de pression qui feront peut-être baisser celle qui pèse sur elle. Le président des États-Unis, Donald Trump, a, de son côté, fait des emplois industriels sa priorité. La lutte est d'ores et déjà engagée.Pour l'heure, Huawei n'a plus le droit de proposer ses produis sur le sol américain, et surtout, ses équipements. Il lui est par exemple impossible de vendre sa technologie 5G aux différents opérateurs de télécommunications du pays.