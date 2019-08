Le nouvel OS de Huawei s’appelle HarmonyOS, et peut remplacer Android "à n'importe quel moment"

© Huawei

#HarmonyOS was created with four major building blocks in mind, ensuring a new generation OS that is best suited for our digital world today. #HDC2019 pic.twitter.com/7vgEuwuUG6 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Les applications Android supportées

HarmonyOS : un système pour les contrôler tous

Via : Android Authority

Richard Yu, P.-D.G. de, a tenu à préciser quene se limitait pas aux smartphones, mais s'étendrait bien à, comme des enceintes connectées ou divers capteurs dédiés à l'Internet des objets.Si tous les détails concernant HarmonyOS ne sont pas encore connus, on peut se rassurer sur une chose :, tout comme les applications HTML5 et Linux.», a déclaré à leur sujet le chef d'entreprise à son assemblée. Faut-il comprendre que cela ne sera pas le cas au lancement ? Il faudra attendre pour en avoir le cœur net.C'est probablement ici que le géant chinois crée la surprise. Selon le P.-D.G, HarmonyOS est en mesure de remplacer Android «». Et d'ajouter «». Sûr de lui, Richard Yu lance pour conclure : «».D'abord connu sous le nom de code HongMengOS , ce système d'exploitation « total » signé Huawei a donc été conçu non seulement pourà l'égard des entreprises américaines (Google en tête), mais aussi pour uniformiser les plateformes du géant chinois.Une approche qui est en réalité dans l'air depuis plusieurs années . Lors de ses dernières conférences, Huawei a présenté plusieurs fonctionnalités permettant de créer des ponts entre smartphones, tablettes et ordinateurs. On pense notamment à, qui permet à n'importe quel appareil de la marque de s'échanger des fichiers le plus simplement du monde.Une véritable synergie donc, qui n'est pas sans rappeler ce qu'Apple conçoit depuis maintenant une grosse dizaine d'années avec macOS et iOS.Le premier appareil à se doter d'HarmonyOS sera la, qui sera lancée en Chine demain 10 août.