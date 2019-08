Huawei pourrait sortir son premier smartphone équipé de son OS "maison" dès cette année

Le système propriétaire de Huawei pourrait être présenté dès cette semaine



Un smartphone d'entrée de gamme pour étrenner Hongmeng



Malgré les nombreuses informations disponibles depuis plusieurs mois, il est encore difficile de savoir à quoi ressemblera, le système d'exploitation actuellement en développement chezIl y a quelques semaines, nous apprenions que cet OS serait pensé en priorité pour les objets connectés conçus par la marque et non pas pour les smartphones.Finalement, selon les informations du quotidien chinois Global Times , Huawei serait également à l'ouvrage sur des téléphones équipés d'Hongmeng. Et le développement serait plus avancé que l'on pouvait l'imaginer.Le constructeur chinois pourraitlors de sa conférence réservée aux développeurs, qui se tient à Dongguan du 9 au 11 août prochain.Huawei serait égalementsur de nouveaux smartphones qui seraient équipés de cet OS propriétaire. Le premier modèle à atterrir dans les magasins pourrait faire son apparition. Ce serait un modèle d'entrée de gamme, à un tarif sous la barre des 300 euros, qui serait dévoilé en même temps que le Mate 30 Si Huawei travaille depuis plusieurs années à un « plan B », au cas où elle ne pourrait plus utiliser Android, les travaux se sont intensifiés depuis la décision prise par Donald Trump d'interdire aux entreprises américaines de lui vendre des produits et services.doit trouver rapidement une alternative à Android qui pourrait passer pardans le futur, sauf en cas de revirement de l'administration américaine.