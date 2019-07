Chine : des ventes de smartphones en baisse, mais un Huawei au firmament

© J. Lekavicius / Shutterstock.com

Des expéditions 31 % supérieures à l'année dernière

Le marché des smartphones en déclin

Lire aussi :

Les ventes de smartphones ont plongé en Chine l'an dernier



Via : Reuters

Le cabinet d'analyses de marché Canalys révèle aujourd'hui que la part de marché dea augmenté de 38 %, au détriment de tous ses concurrents.Les sanctions américaines à l'encontre de Huawei ne sont qu'un problème purement occidental pour la firme. Selon Canalys, l'entreprise de Shenzhen. Un chiffre en augmentation de 31 % par rapport à la même période l'année dernière et une part de marché qui culmine désormais à 38 %, contre 27,6 % l'année passée.Des résultats si bons, rapporte Canalys, que le dernier trimestre encompte pour près de 64 % des expéditions totales du deuxième trimestre pour Huawei.97,6 millions de smartphones ont été expédiés en Chine entre les mois d'avril et juin 2019. Un déclin de 6 %, à en croire le cabinet d'analyses, qui représente ledans l'Empire du milieu.Insolente, la bonne santé de Huawei se fait ainsi au détriment de ses concurrents qui, tous sans exception, voient leur part de marché grignotée par le géant chinois. Oppo, Vivo, Xiaomi et Apple , les quatre plus féroces rivaux de Huawei ont accusé non seulement, mais aussi de leurs expéditions au cours du dernier trimestre en Chine.Finalement, les sanctions émises par Washington auraient poussé Huawei à se recentrer sur son marché natal. Et à opter, selon Canalys, pour une communication plus patriotique.