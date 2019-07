Face à Xi Jinping, Donald Trump évoque une levée partielle des sanctions imposées à Huawei

Allmy / Shutterstock

Huawei encore loin d'être sortie d'affaire

La pression sur Huawei : un levier pour les négociations

Source : The Verge

pourrait-il (enfin) souffler ? La question se pose suite aux récentes déclarations de. Au Japon, à l'issue du G20 et de son entretien avec le président chinois, l'intéressé a indiqué que les deux pays reprendraient leurs négociations commerciales, et que les autorités américainespour les produits fabriqués en Chine.pourrait aussi être concerné par cette posture visiblement adoucie de Donald Trump : la firme de Ren Zhengfei serait notamment en passe de pouvoir reprendre ses échanges commerciaux avec les entreprises américaines (dont Google, Intel, Microsoft...).Ces dernières avaient été contraintes, en mai dernier, desuite à l'Executive Order mandé par Donald Trump. Au japon, le président Trump a néanmoins laissé entendre que, tout du moins en partie, mais l'on ignore si des instructions ont d'ores et déjà été données en ce sens au département américain du commerce.D'après le, cité par, Donald Trump aurait indiqué à des journalistes qu'il rencontrerait des hauts-fonctionnaires américains afin d', mais aucune décision formelle n'aurait encore été prise. Le, également cité par le média, rapporte pour sa part que le sort de Huawei serait décidé au terme, seulement, desLes déclarations de la Maison Blanche auprès desont un peu plus précises. Interrogé, Larry Kudlow (président du) a expliqué que le département du commerce «» pour certains composants. «», a-t-il toutefois précisé.L'prononcé en mai par Donald Trump avait immédiatement - et lourdement - impacté Huawei dans ses activités. Google, Intel, Microsoft ou encore ARM s'étaient en effet vu contraints de, le laissant dépourvu d'OS pour ses smartphones et ses ordinateurs portables (Android et Windows tombant sous le coup des sanctions américaines), mais aussi de certains composants pour ses différents appareils électroniques. La défection d'comptait aussi parmi les plus dramatiques, puisque l'entreprise britannique fournit les licences utilisées par Huawei pour(via sa filiale HiSilicon). Plus récemment, la firme s'était également vu interdire l'usage de cartes micro SD.Fin mai, Donald Trump laissait cependant entendre que ces sanctions pourraient être levées. Contrairement à l'argumentaire officiel de la Maison Blanche, ces sanctions pourraient donc avant tout relever d'un objectif stratégique pour les Etats-Unis et servir de levier pour les négociations en cours avec le gouvernement chinois. Le dialogue entre les deux pays doit reprendre prochainement... et le cas de Huawei sera plus que jamais central dans ces échanges.