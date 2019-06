Huawei : le chef du budget de Trump voudrait retarder les restrictions visant le fabricant

Veja / Shutterstock.com

Deux années nécessaires à la bonne application des restrictions

Une possible issue positive au conflit en cas de négociations commerciales favorables à Donald Trump

Alors quevient de recevoir le soutien de, qui considère que priver la société chinoise de sonentraînerait des risques pour la sécurité américaine , la firme de Shenzhen pourrait bénéficier d'un nouveau geste en sa faveur, provenant cette fois de la sphère politique des États-Unis. Tout est venu d'une lettre adressée au vice-président des USA.Mardi dernier, le chef du budget par intérim de la Maison-Blanche,, a envoyé une missive au vice-président du pays,, ainsi qu'à neuf membres du Congrès. Dans cette dernière, il demande officiellement à ce quePar sa demande, Vought souhaite «». Cette requête fait suite aux propos des ministres des Finances, rapportés depuis le G20 par Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, qui a déclaré au Japon que Donald Trump pourraitdans le cas où il noterait uneLes agences fédérales et leurs nombreux sous-traitants vont, à défaut d'un assouplissement de la position du chef de l'État américain, devoir appliquer les dispositions du(NDAA), qui leuren raison des liens présumés entre le géant chinois et Pékin.Selon Russell Vought, il faudrait donc deux ans pour parvenir à une bonne application de la loi. «», précise lede la Maison blanche dans un communiqué.Si nous n'évoquons ici qu'un retard hypothétique de l'échéance, une issue positive pour Huawei semble bien toujours possible dans cette affaire.