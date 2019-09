Le Xiaomi Mi Mix 4 et MIUI 11 pourraient être dévoilés le 24 septembre

© Xiaomi

Mi Mix 4, MIUI 11 et un Mi 9 5G au programme

Un rendu 3D du futur Mi Mix 4. © Weibo

L'opportunisme illustré par Xiaomi

Via : Gizmochina

En cause ? La sortie du Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro , queespère saboter en mettant sur le marché, au plus vite, son nouveauToujours selon le blog Xiaomishka, leserait annoncé à l'occasion d'un événement que tiendra la marque à Shanghai leUne conférence au cours de laquelle le constructeur dévoilera son nouveaudonc, mais également la nouvelle version de MIUI (la 11),: leD'après les informations préliminaires qui ont fuité à propos du, celui-ci serait le premier à embarquer le, accompagné d'un module ultra grand-angle de 16 mégapixels et d'un zoom périscopique de 12 mégapixels. Il devrait sans surprise profiter d'un, de, d'uneainsi que d'une énormeSelon les informations attribuées aux sources chinoises du site de fans russes, c'est bien unqui pousse Xiaomi à avancer la date de sortie de son Mi Mix 4.Souhaitant grignoter les parts de marché d'un Huawei en difficulté depuis que des sanctions américaines l'empêchent de mobiliser les services Google ( dont le Mate 30 sera probablement dépourvu ), l'« autre » constructeur chinois souhaiteraiten sortant sonau même moment.Si, de notre avis, le Huawei Mate 20 Pro se révélait en (presque) tout point supérieur au Mi Mix 3 l'année dernière, il faut bien concéder que ce premier part avec un handicap de taille en devant convaincre les foules que l'absence d'Android tel que nous le connaissons ne changera rien...