Xiaomi lance le Mi 9T Pro en France : une nouvelle version dopée au Snapdragon 855

© Xiaomi

Xiaomi Mi 9T Pro : sortie le 26 août à partir de 429 €

© Xiaomi

Une recharge encore plus rapide

Source : Les Numériques

En réalité,se contente ici de renommer de sa griffe un certain Redmi K20 Pro , sorti un peu avant l'été dans l'empire du Milieu et qui avait été particulièrement bien reçu.N'y allons pas par quatre chemins,. En réalité, Xiaomi ne fait bouger que quelques curseurs ici : les performances, la photo/vidéo, et la vitesse de charge.On retrouve donc un très bel écran AMOLEDde 6,39 pouces avec capteur d'empreintes intégré, une caméra àescamotable, un trio d'appareils photo au sommet duquel trône le Sony IMX586 de 48 mégapixels (contre un Sony IMX582 sur le Mi 9T ) et une batterie généreuse de 4 000 mAh. Le smartphone peut aussi filmer à 60 images par seconde en 4K, contre 30 ips sur le modèle précédent.Xiaomi troque aussi le très bon Snapdragon 730 contre l'encore meilleurqui équipe déjà Xiaomi Mi 9 . Comme sur le Mi 9T, la mémoire vive reste à 6 Go et le stockage peut s'étendre à 128 Go (non extensible via microSD).Il faut donc s'attendre à un joli gain de performances sur ce smartphone que Xiaomi n'hésite d'ailleurs pas à labelliser « gamer ».Seconde nouveauté notable : la, qui passe de 18 W sur le Mi 9T à 27 Watts sur ce nouveau modèle.Un ajout qui, malheureusement, ne nous concerne pas. En effet le chargeur officiel compatible n'est pas encore commercialisé en France. Il faudra donc se contenter de l'adaptateur secteur de 18 Watts.