Le "flagship killer" Redmi K20 débarque en Chine avec son module photo coulissant

Appareil photo de 48 mégapixels et Snapdragon 855

À partir de 260 euros



6 Go de RAM et 64 Go de stockage : 1 999 yuans (259 €) pour le K20 / 2 499 yuans (324 €) pour le K20 Pro



6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 2 099 yuans (272 €) pour le K20 / 2 599 yuans (337 €) pour le K20 Pro



8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 2 799 yuans (363 €) pour le K20 Pro uniquement



8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 2 999 yuans (388 €) pour le K20 Pro uniquement



Source : Android Police

La plupart des spécifications avaient déjà fuité, mais leest désormais officiel. La marque chinoise de smartphonesa annoncé la sortie de seset, qu'elle considère elle-même comme des «», c'est-à-dire des, mais avec des prix inférieurs à ceux des concurrents équivalents.Du côté des caractéristiques, on retrouve un, sans encoche et quasiment sans bordure, qui intègre un. La face avant comprend également unde 20 mégapixels, situé en haut à gauche de l'appareil, accompagné d'un dispositif lumineux pour les notifications.Toujours au sujet des prises de vue, l'arrière des téléphones est doté de, le principal affichantau compteur. Ce dernier a été notamment pensé pour faciliter les portraits effectués de nuit., de 13 et 8 mégapixels, complètent le tableau.En fin de compte, les deux modèles sont assez semblables. La différence majeure se situe au niveau du: le K20 Pro est équipé d'un, là où le K20 se « contente » d'unCôté prix, l'addition reste effectivement plutôt abordable, et plusieurs versions sont disponibles :Le lancement des deux nouveaux modèles concerne donc pour l'heure. Maisa déjà laissé clairement entendre qu'elle comptait aussi les utiliser pour attaquer, notamment, le marché indien ... Avant une commercialisation en Europe ?