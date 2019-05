Redmi K20 : le "flagship killer" annoncé en Inde viendra-t-il jusqu'en Europe ?

Le Xiaomi Pocophone F1

À l'origine,était une sous-marque du constructeur chinois Xiaomi. Mais depuis le début de l'année, elle est devenue plus indépendante et communique désormais en son propre nom, tout en conservant le soutien de sa société mère.Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la marque maîtrise l'art de l'annonce. Elle semble en effet vouloir créer du suspense autour des futurs smartphoneset, annoncé comme des «» (le « K » de K20 signifiant justement «»). Autrement dit, des modèles aux performances haut de gamme, mais avec un excellent rapport qualité/prix.Et au rayon des caractéristiques techniques, le constructeur paraît effectivement décidé à impressionner. Ainsi, le K20 Pro devrait être doté d'un processeur Snapdragon 855, ainsi que de 6 à 8 Go de mémoire vive. Son écran, sans encoche, s'étendrait sur une diagonale de 6,3 pouces et afficherait une définition de 2 340 x 1 080 pixels. Enfin, l'appareil serait muni de trois modules photo à l'arrière, dont un de 48 mégapixels.Avec de telles performances, le rival du K20 Pro semble tout trouvé pour Redmi : le récent, qui nous a impressionnés lors de notre test . La filiale de Xiaomi a d'ailleurs adressé un clin d'œil à son concurrent, lors d'un tweet publié sur son compte indien.Notons qu'une fois encore, la marque fait référence à un «». Pourtant, vu les propriétés annoncées, le K20 Pro ne sera-t-il pas plus proche d'un «» tout court (modèle phare) ?Par ailleurs, le tweet laisse clairement entendre que le smartphone sera. Qu'en sera-t-il de l'Europe, et de la France en particulier ? Difficile d'être catégorique, mais on peut en espérer une déclinaison, qui pourrait être vendue sous le nom de « Pocophone F2 ».