Le Vivo NEX 3 annoncé avec un ratio corps/écran de 99,6%

Un haut de gamme à l'écran borderless

Source : GSMArena

Niveau fiche technique, on part sur un haut de gamme équipé de l'un des plus puissants processeurs actuels sur le marché : le Snapdragon 855+ C'est un ratio plutôt impressionnant qu'affiche le Nex 3 de Vivo : 99,6 %. Une dallede 6,89 pouces FHD+ qui devrait être l'un des arguments forts de ce smartphone, que le chef produit de la marque présente sur Weibo.On trouve également un processeur Snapdragon 855+ couplé à 8 ou 12 Go de RAM, en plus d'un stockage de 512 Go. Une recharge rapide de 44 W est présente ainsi qu'un triple capteur de 64+13+13 mégapixels.Pour le moment, pas de date de sortie pour ce Vivo Nex 3. Mais Li Xang semble assez confiant en affirmant qu'aucun autre constructeur ne pourra proposer un ratio pareil dans les prochains mois.En terme de comparaison, même Samsung, pourtant champion sur le marché de la téléphonie et surtout celui des écrans, n'a réussi à proposer tel ratio avec ses derniers modèles, qu'il s'agisse du Galaxy S10 ou Galaxy Note 10