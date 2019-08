Le Vivo NEX 3 et son écran incurvé se montre dans un unboxing très complet

Mrwhosetheboss

Le futur Vivo NEX 3 déjà pris en mains

Un module photo circulaire au dos

Source : GSMArena

C'est en effet le Youtuberqui a eu le privilège de recevoir, en avant-première donc, ce futur smartphoneIl ne s'agit pas (encore) de retrouver un test officiel, ni même un listing des caractéristiques du smartphone, mais la longue vidéo mise en ligne parpermet toutefois d'observer pleinement le futur Vivo NEX 3 , avec son imposant écran., avec un ratio d'affichage impressionnant, et des côtés incurvés qui font toujours leur petit effet.Leest également. En effet, pour monter le volume par exemple, il suffira de presser le côté droit du smartphone, ce denier bénéficiant d'un retour. Le tout semble parfaitement fonctionner si l'on se fie à la vidéo, avec une petite surface « grip » sur le côté du smartphone, pour indiquer l'emplacement des boutons virtuels.À l'arrière, on retrouve une conception en verre, avec un nouveau, sous lequel on se place un flash LED. Le Youtuber s'abstient de dévoiler le moindre détail technique concernant la section photo, se contentant de décrireÀ noter que, un point dont semble particulièrement fier le constructeur. La présentation officielle de ceest prévue dans quelques semaines, encore un peu de patience donc.